İran Erkekler Kumite Milli Takımı ilk kez Asya Karate Şampiyonası'nın altın madalyasını kazandı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 19 Temmuz günü başlayan Asya Karate Şampiyonası’na 33 ülkeden 340 karateci katıldı. Şampiyona bugün bitecek.
İran Erkekler Kumite Milli Takımı Türkmenistan, Kazakistan, Hindistan ve Japonya'yı yenerek finale yükseldi.
Kumite kategorisinde Özbekistan ve Japonya takımı de bronz madalya kazandı.
İran Erkekler Karate Milli Takımı Kumite kategorisinde 1 altın, 2 bronz madalya kazazandı.
Ebulfezl Şehrcerdi, Milad Ferzamehr ve Ali Zend’den oluşan İran Erkekler Kata Milli Takımı bronz madalya elde etti.
Asya Karate Şampiyonası’nda İran Kadınlar Kumite Milli Takımı, Japonya'yı yenerek şampiyon oldu ve altın madalya elde etti.
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