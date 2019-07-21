21 Temmuz 2019 - 14:38
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News Code 83405142
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Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki İran petrol gemisi serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki İran petrol gemisi serbest bırakıldı

Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı, 'Mayıs'tan beri Suudi Arabistan tarafından alıkonulan ve hala bu ülkenin denetiminde bulunan İran petrol gemisi, süren görüşmelerin ardından serbest bırakılarak Fars Körfezi karasularına doğru hareket etmektedir' dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran petrol tankerine Suudi Arabidtan'ın Cidde limanında alıkonulmasına değinerek, 'Dün Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun özel takipleri sonucu engeller ortadan kaldırıldı ve gemimiz serbest bırakılarak Fars Körfezi'ne doğru gelmeye başladı' ifadesini kullandı.

Bu petrol tankerinin motorlarının çalışmadığı için onarılması gerektiğine değinen İslami, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin bu konuyu gündemine alması gerektiğini dile getirdi.

İran'a ait Happiness-1 isinmli petrol tankeri 1 Mayıs günü motor kısmında sorunlar yaşandığı için Suudi Arabistan'ın Cidde limanına intikal etmiş ve aylar geçmesine rağmen, serbest bırakılmamıştı.

Suudi Arabistan hükümeti bu geminin serbest bırakılması için 10 milyon dolar gibi ağır bir talepte bulunmuştu.

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