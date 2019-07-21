Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki İran petrol gemisi serbest bırakıldı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, İran petrol tankerine Suudi Arabidtan'ın Cidde limanında alıkonulmasına değinerek, 'Dün Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun özel takipleri sonucu engeller ortadan kaldırıldı ve gemimiz serbest bırakılarak Fars Körfezi'ne doğru gelmeye başladı' ifadesini kullandı.

Bu petrol tankerinin motorlarının çalışmadığı için onarılması gerektiğine değinen İslami, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin bu konuyu gündemine alması gerektiğini dile getirdi.

İran'a ait Happiness-1 isinmli petrol tankeri 1 Mayıs günü motor kısmında sorunlar yaşandığı için Suudi Arabistan'ın Cidde limanına intikal etmiş ve aylar geçmesine rağmen, serbest bırakılmamıştı.

Suudi Arabistan hükümeti bu geminin serbest bırakılması için 10 milyon dolar gibi ağır bir talepte bulunmuştu.

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