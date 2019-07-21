İranlı karateciler Asya Karate Şampiyonasının finaline yükseldi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 19 Temmuz günü başlayan Asya Karate Şampiyonası’na 33 ülkeden 340 karateci katıldı. Şampiyona bugün bitecek.

İran Erkekler Kata Milli Takımı Hindistan takımını 3-0 yendikten sonra yarı finale yükseldi.

Millilerimiz yarı finalde Ürdün'ü 2-0 yendi ve şampiyon olmak için Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

İran Kadınlar Kumite Milli Takımı da yarı finalde Çin'e karşı galip gelerek finale yükseldi.

Asya Karate Şampiyonası’nda yarışan İranlı kadın karateciler Taravet Haksar ile Hamide Abbasali, ikişer madalya kazandı. Erkeklerde Zabihullah Purşeyb de altın madalyayı boynuna taktı.

Dün mücadelelerde 55 kg’de Taravet Haksar istisna bir performansla Özbek rakibini 7-0 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

Diğer kadın karatecimiz Hamide Abbasali 68 kg’de Kazak karateciye karşı maçtan galip ayrılarak altın madalya kazanan diğer İranlı kadın karateci unvanına kavuştu.

Rozita Alipur ise Çinli güçlü rakibine yenilerek gümüş madalya sahibi oldu.

Öte yandan erkekler kategorisinde Zabihullah Purşeyb 84 kg’de Ürdünlü karateci Mahmud Sacan’ı yenerek altın madalya kazanmayı başardı.

Elnaz Tağıpur, Şadi Caferizade ve Necme Kadızade’den oluşan İran Kadınlar Karate Milli Takımı da Caferizade’nin sakatlanması nedeniyle Japonya karşısındaki final maçına çıkamayarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489