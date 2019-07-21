21 Temmuz 2019 - 14:12
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İran'ın Londra Büyükelçisi:

İngiltere tansiyon isteyen güçleri dizginlemeli

İngiltere tansiyon isteyen güçleri dizginlemeli

Londra, IRNA- İran'ın Londra Büyükelçisi, bir İngiliz petrol gemisinin Hürmüz Boğazı'nda Devrim Muhafızları Ordusu'nca el konulmasının ardından yaptığı açıklamada, 'İngilitere hükümeti, İran-İngiltere gerilimini gemi olayından öteye taşımak isteyen iç siyasi güçleri kontrolü altına almalıdır' dedi.

Twitter hesabında paylaşımda bulunan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, yaşanan son olayların bölgenin bulunduğu kritik dönemde çok tehlikeli ve ölçüsüz olduğunu belirtti.

Baidinejad ayrıca İran'ın çeşitli senaryolara karşı koymak için hazır ve sağlam olduğunun altını çizdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Cuma akşamı Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol gemisine Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz hukuku kurallarına uymadığı gerekçesiyle el koymuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İranlı mevkidaşı Zarif ile yaptığı açıklamada, olaydan kaygılandıklarını ve ikinci bir karar alınana kadar İngiliz petrol gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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