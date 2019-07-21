160 milletvekili İran Devrim Muhafızları'nın bir İngiliz petrol gemisine el koymasını destekledi

İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyesi milletvekili Alirıza Rahimi, Meclis'in bugünkü oturumunda 160 milletvekilinin İran Devrim Muhafızları'nın bir İngiliz petrol gemisine el komasını desteklediği yönünde imzaladıkları bildiriyi okudu.

Bildiride şu ifadeler kullaanıldı:

, Son haftalarda, bazı petrol tankerlerindeki şüpheli sabotaj ve patlama hareketleri, eski sömürgeci İngiltere’nin yasadışı olarak İran petrolünü taşıyan gemiye Cebelitarık'ta el koyması İngiltere bandıralı bir petrol tankerinin şüpheli eylemleri, Hürmüz Boğazı'nda geçiş kurallarına aykırıdır.

Küresel güç iddiasında bulunanların, dünyanın enerji aktarımı için bölge sularının güvensiz göstermeye çalıştıkları gözükmektedir. Bu nedenle, bu alandaki ihlalleri yanıtsız bırakmamanın saygın hükümet ve devletin bu konuda titizlik ve kararlılık göstermesini temel görevlerinden olduğunu biliyor ve Devrim Muhafızları'nın İngiliz petrol gemisine el koymasını destekliyoruz.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, dün uluslararası deniz hukukuna uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol gemisine el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

'Bu akşam (19 Temmuz) Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmügan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

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