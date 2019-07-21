Doğu Azerbaycan'dan 101 milyon dolar tarım ürünleri ihracatı

Doğu Azerbaycan İl Tarım Cihadı Kurumu Başkanı Ekber Fethi, İran takviminin ilk üç ayında (21 Mart- 21 Haziran) ilden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 101 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı yapıldığını dile getirdi.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Fethi, yurt dışına ihraç edilen başlıca tarım ürünlerini kuru üzüm, süt ürünleri ve domates gibi ürünler oluşturduğunu, ihracat pazarlarının Türkiye, Azerbaycan, Irak, Afganistan, Ermenistan, Rusya, BAE, Romanya ve Sırbistan gibi ülkeler olduğunu kaydetti.

Ülke tarım ürünleri ihracatının yarısından fazlasının Irak, Afganistan ve BAE'ye yapıldığnı söyleyen Fethi, ihracatın artması için hedef piyasaların geliştirilmesi ve sürekli arzın bulunması gerektiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Doğu Azerbaycan Gümrüklerinden 290 milyon dolar değerinde tarım ürünü yurt dışına ihraç edildi. İl petrol dışı ihracatının yüzde 13'ü tarım ürünleriydi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489