Zarif: ABD'nin ekonomik terörü bir global tehdittir

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Tek taraflılığıa global bir yanıt vermeyi amaçlayan Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Venezuela'dayım' diye belirtti.

Zarif paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

'İran'ın dünya ile iletişim ve etkileşiminde, ne ülkelerin liderlerini devirmeyi ve ne onların konumlarını güçlendirmeyi istiyoruz. Bu o halkların verdiği karar ile mümkün.'

6 günlük New York ziyaretinden sonra Venezuela'ya hareket eden Zarif, burada Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Zarif Caracas'ta Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak burada b,r konuşma yapacaktır' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in toplantı sırasında diğer ülke mevkidaşlarıyla ikili ve bölgesel konuları masaya yatıracağına değinen Musevi, 'Zarif ayrıca Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı ve Parlamento Başkanı ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşecek' diye konuştu.

Zarif'in Venezuela'nın ardından Nicaragua ve Bolivya'ya hareket edeceğine dikkati çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı'nın burada bu ülke yetkilileriyle siyasi ve ekonomik konular hakkında müzakere edeceğini sözlerine ekledi.

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