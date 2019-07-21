ABD'nin maceracılığı dünya barışını tehdit ediyor

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif burada yaptığı açıklamada, 'Bu sorun uluslararası arenada yasa ve kural egemenliğini zayıflatmakta ve türlü biçimlerde dünya genelinde barış ve istikrarı tehdit etmektedir' diye konuştu.

'Serbest ticaret, çevre, yasa egemenliği, uluslararası kurumlar ve bunun gini alanlardaki uluslararası iş birliği, eşi görülmemiş bir şekilde hasar ve zarar görmektedir' diyen Zarif, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bazı halklar tek taraflı ekonomik yaptırımlar ve askeri saldırılarla tehdit edilirken, diğer halklar da ABD'nin çiğ korumacı politikaları ile baş etmek zorunda kalmışlardır.

Benim ülkem ABD'nin ekonomik terörü de kapsayan yeni tek taraflı eğilimlerine karşı direnen öncü ülke konumundadır.

ABD hükümeti bütün dünyanın nükleer anlaşmanın imzalanması yönündeki yatırımına rağmen, bunu iflasa uğratmak istiyor. ABD bu hedefimi gerçekleştirmek üzere sırf BMGK kararlarını ihlal etmekle sınırlı kalmamış, bu anlaşmaya bağlı kalmak isteyenleri de yumuşak bir yolla yaptırıma tabi tutmuştur.'

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