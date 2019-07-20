İranlı görme engelli atletler Polonya’da 2 altın madalya sahibi oldu

F13 mızrak atışı kategorisinde 35.4 metre atışla İran kafilesinin ilk altın madalyasını kazanan Uzra Mehdevikiya’nın ardından Polonyalı iki sporcu gümüş ve madalya elde etti.

Öte yandan B2 tıp kategorisinde de Emir Hüsrevani de 9.7 metre atış ile altın madalya kazandı. Hüsrevani’den sonrs Kübalı ve Fransız sporcular sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Hüsrevani daha önce de T 12 100 metre kategorisinde gümüş madalya sahibi olmuştu. Ali Şimşiri de F12 kategorisinde 12.43 metre ile üçüncü oldu ve bronz madalyayı boynuna taktı.

Polonya’da düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Atletizm Yarışları 24 Temmuz’a kadar sürecek.

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