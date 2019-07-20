İran Hokey Milli Takımı Asya finalinde

Bugün 2019 Asya Uluslar Hokey Kupası yarı finalinde Özbekistan ile karşılaşan İran Hokey Milli Takımı, sahadan 9-1 galibiyetle ayrılarak final maçına yükseldi.

Rıza Nevruzzade’nin 5, Neviz Tahirzade’nin 3 ve Behdad Beyranvend’in bir gol attığı maçta İran’ın teknik direktörülüğünü Ebülfezl Yusifi üstlendi.

Yusifi İrna muhabirine yaptığı açıklamaa, ‘Hak ettiğimiz yere gelerek Asya finaline yükselmeyi başardık. Hedefimiz finali de kazanarak İran bayrağını Asya kıtasında dalgalandırmak’ dedi.

İlk günde söylediği gibi şampiyonluk dışında başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Yusifi, ‘İran öbür takımlara göre şampiyon olmayı daha çok hak ediyor’ diye belirtti.

A grubunda Malezya, Tayland, Filipinler ve Bangladeşle yer alan İran Hokey Milli Takımı, her dört takımı yenerek yarı final maçına yükselmişti.

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