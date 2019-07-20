Hoy ile Konya kardeş şehir olacak

Hoy ve Konya’nın kardeş şehir olma hazırlıklarının İran Dışişleri Bakanlığı ve Batı Azerbaycan Valiliği ile diğer ilgili kurumlar tarafından yapıldığını belirten Şems-i Tebrizi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Abedi, Uluslararası Şems ve Mevlana Sempozyumu’na gönderilen eserlerden 528’inin şiir, 490’ının grfi ve 268’inin müzik konularında olduğunu dile getirdi.

Ekim’de düzenlenecek Uluslararası Şems ve Mevlana Sempozyumu’nın yanı sıra 15-19 Ağustos tarihleri arasında Ulusal Şems ve Mevlana Festivali’nin yapılacağına değinen Abedi, Uluslararası Şems ve Mevlana Sempozyumu’nun Şems-i Tebrizi’yi ağırlama günlerine denk geldiğini kaydetti.

İran’ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan İli’ne bağlı Hoy kentinde bulunan Şems-i Tebrizi’nin türbesinin bulunmasının kültürel, turizm ve ekonomik açıdan büyük potansiyel olduğuna dikkati çeken Şems-i Tebrizi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abedi, Hoy ve Konya’nın kardeş şehir olma çalışmalarının ilk defa Aralık 2008’de başladığını ve Şems-i Tebrizi Türbesi’nin Konya’da Mevlana Türbesi gibi her yıl milyonlarca turist çekebilecek potansiele sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Hoy, Urmiye Gölü'nün kuzeybatısında, Çaldıran Ovası'nın güneydoğusunda yer alır ve nüfus bakımından Batı Azerbaycan'ın Urmiye'den sonra ikinci büyük kentidir.

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