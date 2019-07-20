İran-Türkiye ortak bilimsel projeleri için başvurular başladı

İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak ile imzaladığı protokol doğrultusunda İran-Türkiye ortak bilimsel projelerini başlatmıştır.

Bu projenin gerçekleşmesi için ilk kez Mart 2019’da İran Bilim Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hüseyin Salar Amoli ile Tübitak Başkanı Hasan Mandal, Tebriz’de bir toplantıda bir araya geldi.

Bu toplantıda Tübitak ile gerekli koordinasyonlar yapıldıktan sonra İran-Türkiye ortak bilimsel projelerin başlaması konusunda uzlaşıya varıldı.

Ayrıca Tübitak’ www.tubitak.gov.tr adresindne ulaşmak mümkün. Bu siteler İranlı ve Türk araştırmacıların kullanımı için ve eşzamanlı olarak faaliyete başladı.

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