Büyük ‘Rüstem’ heykeli, Meşhed’in bir turizm potansiyeline dönüşmüştür

Heykeli yapan Muhsin Seraci İrna’ya yaptığı açıklamada, ’17 metre yüksekliğindeki bu heykel, özel sektörün katkılarıyla yapılarak Meşhed Elmas Lunaparkı’nın girişine yerleştirildi’ dedi.

Bu heykelin kendi çapında ülke genelinde en büyük unvanını taşıdığını kaydeden Seraci, bundan önce Fars Körfezi’ndeki Kiş Adası’nda bulunan ve Muhammed Salaryani tarafından yapılan ‘Deniz Bekçisi’ isimli heykelin en büyük heykel konumunu elinde bulundurduğunu belirtti.

Rüstem heykelinin fiberglastan yapıldığını ve kişilik ekibin heykeli 6 ay süresinde yaptıklarını dile getiren Seraci, ‘Heykelin yapımı dünyanın en büyük lunaparklarının performansının araştırılması sonrsı başladı. biz de bir süper kahramanın heykelini inşa etme kararı aldık’ ifadesine yer verdi.

İran’ın en büyük şairlerinden Firdevsi’nin şaheseri sayılan Şehname’de adı geçen süper kahraman Rüstem, bu eserin ana karakteridir.

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