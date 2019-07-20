İran hava sahası uluslararası uçuşlar için güvenli

İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'İran İslam Cumhuriyeti Devleti, uluslararası uçuşların İran hava sahasından güvenli ve tehlikesiz olarak geçiş yapmasını garanti ediyor' denildi.

Bildiride, İran'ın yabancı uçakların İran hava sahasından güvenli geçiş yapması yönündeki tüm uluslaarrası taahhütlere bağlı kaldığı ve uluslararası hava yolları şirketlerinin İran hava sahasını kullanma konusunda kaygılı olmamaları gerektiği kaydedildi.

İran-ABD arasında artan gerilimin ardından bazı hava yolları şirketleri, güvenlik gerekçesiyle rotalarını değiştirerek, İran hava sahasını kullanmama kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde bazı Hint yetkililer, bu ülkenin ABD'nin tek taraflı olarak İran'a karşı uyguladığı yaptırımlardan günlük 60 bin dolar zarar gördüğünü açıkladı.

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