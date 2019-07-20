İngiliz petrol gemisindeki 23 mürettebat gemide kalmalılar

Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu geminin 18 Hint vatandaşı mürettebatının yanı sıra Rusya, Filipinler, Letonya gibi ülkelerden de 5 mürettebat gemide bulunyor. Kaptan Hintli ancak gemi İngiltere bandıralıdır' dedi.

Afifipur, 'Anılan petrol tankeri geçiş yaptığı rotasında bir balıkçı teknesine çarpıyor. Bu olayın nedenleri açıklanmalıdır. Hasar gören balıkçı teknesindekiler İngiliz petrol tankeri mürettebatı ile temasa geçmeye çalışsa bir cevap alamıyorlar' diye belirtti.

İngiliz petrol gemisinin balıkçı teknesinin mesajlarına yanıt vermemesi üzerine, yasalara uygun olarak konu Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu'na iletiliyor. Biz prosedür gereği İran Silahlı Kuvvetleri'ne konuyu bildirerek, İngiliz geminin Bender Abbas iskelesine çekilmesini ve ayrıntıların detaylı araştırılarak olayın perde arkasının gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz' diye ifadesini kullandı.

Afifipur, Stena İmpero adlı İngiliz petrol tankerinin İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından çok kısa sürede Bender Abbas iskelesine getireleceğini sözlerine ekledi.

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