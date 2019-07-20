Zarif: ABD ve AB'nin taahhütlerini ifa etmemesi, dünya toplumu ile iletişimi itibarsızlaştırdı

ABD NPR radyosuna demeç veren Dışişleri Bakanı Zarif, 'İran, ABD yaptırımlarının daimi olarak kaldırılması karşılığında daimi olarak nükleer tesislerinin denetlenmesini kabul edecektir' diye belirtti.

İran ekonomisinin geçmişe göre daha az zarar gördüğünü, bunun İran'ın ABD yaptırımlarına alışmasından kaynaklandığını dile getiren Zarif, 'Biz petrol gelirleri olmadan işlerimizi yapabiliriz. Hedefimiz de bu yöndedir' değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir ülkeye baskı yapmak istemediklerini, Fars Körfezi'nde 1500 mil kıyıya sahip oldukları için İran'ın bölge güvenliği için önemli olduğuna değinen Zarif, 'Biz bölgenin en güçlü ülkesiyiz ve biz olmadan bölgede güvenlik olamaz' diye konuştu.

İran'ın dünya toplumu ile iletişim ve etkileşime bakışının değiştiğini ve buna artık saygı göstermediğini söyleyen Zarif, 'İran halkı dünya toplumu ile iletişimden yana değildir. Bunun bir nedeni ABD'nin verdiği sözlerinmi tutmaması, diğeri de kendi sözlerini yerine getirmeyen Avrupalılardır. Bu yüzden dünya ile iletişimin anlamı kalmamıştır' diye ekledi.

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