Fordo nükleer tesisleri kapatılmamıştır

Fordo nükleer tesislerinin kapatılması yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden İran Atom Enerjisi Ajansı Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 'Bu tesisler kapatılmamış ve burada ulusal vakum merkezi vakum muslukları üzerindeki araştırmalarına devam ediyor' diye konuştu.

Vakum musluklarının karmaşık nükleer sanayiinde kullanıldığını dile getiren Kemalvendi, ünlü Amerikan nükleer yorumcu David Albright'ın da son raporunda bu teknolojinin gelişmesine itiraf ettiğini belirtti.

İran'ın quantum teknolojisi bulunan ülkeler arasına girdiğine işaret eden Kemalvendi, 'İran Atom Enerjisi Ajansı'nda ortaya çıkan diğer önemli ve değerli bir olay, quantum gibi dünya teknolojisinde devrim yaratan sahalara girmiş olmamızdır' değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Quantum Merkezi'nin çok yakında faaliyete başlayacağına değinen Kemalvendi, 'Böylece İran, Ortadoğu ve İslam dünyasında bu teknolojiyi elinde bulunduran ilk ülke konumuna girecek' diye ekledi.

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