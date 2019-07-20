İran dünyanın 3 kıtasına petrokimya ihracatına devam ediyor

İrna ekonomi muhabirine açıklamada bulunan Güney Pars Gümrüğü Genel Müdürü Ahmed Purhaydari, 'Bu yılın üçüncü ayında bu gümrükten 430 milyon dolar değerinde 10 bin ton mal da ülkeye ithal edildi' diye konuştu.

Bu yılın üçüncü ayında ithalat değerinin %290 olarak arttığını belirten Purhaydari, 'İran'a Güney Pars Gümrüğü'nden en çok İtalya, Almanya, Çin, BAE, İspanya ve Güney Kore'den ithalat yapıldı' ifadesini kullandı.

Gaz kondensatı dışındaki petrokimya ürünlerini kapsayan petrol dışı ihracatın da geçen yılın aynı dönemine kıyasla ağırlık açısından yüzde 23, değer bağlamında da yüzde 2 artış kaydetti' diye belirtti.

Güney Pars Gümrüğü'nden en çok Hindistan, Çin, Güney Afrika, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan ve BAE gibi ülkelere ihracat yapıldığını altını çizen Güney Pars Gümrüğü Genel Müdürü Purhaydari, 'Kara gümrüklerinden de Türkiye, Irak ve Afganistan'a büyük miktarda ihracat yaptık' açıklamasını yaptı.

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