İranlı teknik direktör, Çin futbol kulübünün antrenörü olarak seçildi

Daha önce İran Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra Persepolis ve Fulad Huzistan gibi takımlarda görev yapan Kutbi, 2 sezon önce de Shijiazhuang Ever Brgiht Futbol Kulübü'nün teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Kutbi twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Yarım bırakılan bir hedefi bitirmek için aşk ve zevkle bir dönüş.'

Kutbi'den önce Bulgar antrenör Yasin Petrov, bu Çin takımında teknik direktörlüğünü üstlendi.

Futbol kariyerine gençlik yıllarında ABD'de başlayan ve teknik direktörlük alanında uzun bir geçmişe sahip Afşin Kutbi, ABD ve Güney Kore futbol milli takımlarında teknik direktör asistanı, İran Futbol Milli Takımı Teknik Direktöü, Persepolis futbol kulübü ve ABD Kadınlar Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görev üstlenmiştir.

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