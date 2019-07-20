İran'dan kök hücre ürün ihracatı

İrna'ya açıklama yapan İran Kök Hücre Bilim ve Teknolojilerini Geliştirme Kurulu Sekreteri Emir Ali Hamidiye, 'Bu alandaki faaliyetlerimiz yaklaşık 2 yıl önceden başlamış ve 10-11 aydır kök hücre alanında üretilen ürünlerimizin ihracatı ivme kazanmıştır' diye konuştu.

Bu ürünlerin sadece kök hücre alanı ile sınırlı kalmadığını altını çizen Hamidiye, 'Burada yapılan cihazlar da çok önemlidir. 40-50 civarında ürün İran'dan yurt dışına ihraç ediliyor ve bunun artmasını umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran kök hücre teknolojisinin yerli olduğu için kolaylıkla uluslararası piyasalarda daha geniş çaplı olarak faaliyet gösterebileceklerine dikkati çeken Hamidiye, '2015 yılına kadar bu sektörde faaliyet gösteren bilim temelli şirket sayısı çok azdı, ancak 2018 yılından beri bu tür şirket sayısı ve dolayısıyla ihracat miktarı bir hayli artmıştır' diye ekledi.

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