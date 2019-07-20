Amerikan senatörle 'halk temsilcisi' olarak görüştüm

New York'ta yaptığı ziyarette verdiği bazı mülakatlarında konuşan Zarif, 'Tabi Temsilciler Meclisi üyeleri ile senatörler, bizim müzakere tarafımız değildir ve bu görümeler sadece kamuoyunu aydınlatmak içindi. Biz sırf hükümetlerle müzakere ederiz. Ben New York'ta olduğum zaman, Temsilciler Meclisi üyeleri ile hükümet temsilcileri olarak değil, Amerikan halkının temsilcileri olarak görüştük' ifadesine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün 6 gün süren New York ziyaretinin ardından Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Venezuela'nın başkenti Caracas'a girdi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Cumhuriyetçi senatör Rand Paul'e İran'la tansiyonun düşürülmesi için müzakere yetkisi verdiğini açıkladı. Paul, Trump'a yakın biri olarak biliniyor.

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