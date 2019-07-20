Zarif: ABD'nin dünyanın her hangi bölgesindeki varlığı istikrasızlığa yol açıyor

Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bu sabah Venezuela'nın başkenti Caracas'a giriş yapan Zarif, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Venezuela'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Zarif, 'Venezuela halkının ABD'nin müdahaleci davranışlarına karşı direnişi, bizim ve bölge ile dünya geleceği için çok önemlidir' dedi.

Venezuela halkının ABD müdahaleleri olmadan birbiri ile yan yana yaşayabileceklerinin altını çizen Zarif, 'ABD dünyanın her hangi bir bölgesinde varlık gösteriyorsa, orada güvensizlik ve istikrarsızlık yaratıyor. Bunun örnekleri Fars Körfezi, Ortadoğu ve Latin Amerika'da göze çarpamkatdır' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin varlık gösterdiği bölgelerde istikrarın egemen olduğunu söylemenin mümkün olmadığını altını çizen Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin dünyanın her hangi bölgesindeki varlığının istikrasızlığa, halka baskıya ve aşırıcılıkla teröre yol açtığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bu sabah saatlerinde başkent Carasas'ta Venezuelalı mevkidaşı tarafından karşılandı.

6 günlük New York ziyaretinden sonra Venezuela'ya hareket eden Zarif, burada Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

İran Dışişleri Bakanlığı SÖzcüsü Abbas Musevi konu ile ilgili yAptığı açıklamada, 'Zarif Caracas'ta Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak burada b,r konuşma yapacaktır' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in toplantı sırasında diğer ülke mevkidaşlarıyla ikili ve bölgesel konuları masaya yatıracağına değinen Musevi, 'Zarif ayrıca Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı ve Parlamento Başkanı ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşecek' diye konuştu.

Zarif'in Venezuela'nın ardından Nicaragua ve Bolivya'ya hareket edeceğine dikkati çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı'nın burada bu ülke yetkilileriyle siyasi ve ekonomik konular hakkında müzakere edeceğini sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489