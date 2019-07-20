Türkiye İran'a yaklaşıyor

En-Nahar gazetesinde yayınlanan haberde, 'Uzmanlar ve siyasi gözlemciler, başta S-400 hava savunma sistemi olmak üzere ABD-Türkiye arasında yaşanan sorunlar, Ankara'yı Tahran'a yaklaştırabilir' ifadesine yer verildi.

Ankara'nın ABD'nin 2015 yılı öncesinde İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların İran'a yardımı hatırlatılan haberde, bu konunun hala Ankara-Washington hattında büyük bir ihtilaf konusu olduğunu ve yakında Türkler için ağır bir mali cezaya sebep olabileceği aktarıldı.

Yazının devamında şu ifadeler kullanıldı:

'ABD yeniden İran'a karşı yaptırım uygulamaya başlamadan önce Türkiye bu yaptırımlara tabi olmaycağını dile getirdi. Ancak ilk belirtilere baktığımı zaman Ankara'nın bu tehdidini yerine getirmediği görülebilir.

Suriye krizi nedeniyle İran ve Türkiye arasında sorun yaşanmasına rağmen, ikili ilişkiler olumlu kalmaya devam etti. Brookings Enstitüsü'nden Kemal Kirişci'nin belirttiğine göte, İran-Türkiye ilişkileri pratik yönünü koruyor ve S-400 savunma sistemi bu ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni bir perspektif kazandırabilir. Gerçi Ankara'yı Washington'la topyekün bir krize sokabilir.'

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