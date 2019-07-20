İran-Türkiye sınır kapısından günlük 1200 tır geçiş yapacak

İrna'ya konuşan İran Gümrügü Uluslararası İşler Genel Müdürü Hüseyin Kahçı, 'İran ve Türkiye gümrük müdürleri arasında yapılan görüşmede taraflar, sınırdan geçiş yapacak tırların İran tarafından 500'e kadar, Türkiye tarafından ise 700'e kadar çıkarılması konusunda uzlaştı' dedi.

İki tarafın canlı hayvan transitinin geliştirilmesi ve gümrük bilgilerinin paylaşılması konularında da anlaştığını kaydeden Kahçı, İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar çıkarma hedefine değinerek, 'Bazergan, Sero ve Razi gümrük kapıları ile Türk tarafındakı sınır kapıları, bu hedefe ulaşmak için en önemli etkenler arasında ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra mal terhisi ve yolcu ulaşımının hızlandırılması önem arzediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Sero-Esender sınır kapısının çalışma saatlerinin düzenli olmaması konusunda yaşanan sorunlara değinen İran Gümrügü Uluslararası İşler Genel Müdürü Kahçı, İran-Türkiye gümrük müdürleri arasında yapılan toplantıda bu meselenin de masaya yatırıldığını bildirdi.

İran-Türkiye arasında mevcut ticari 3 gümrük kapısından biri olan Bazergan Sınır Kapısı 7/24 aktif olarak çalışmaktadır. İran’ın Avrupa’ya giriş kapısı olarak bilinen bu kapı, Bazergan şehrinin bir kilometre uzağında yer alıyor.

1926 yılında faaliyete başlayan Bazergan Sınır Kapısı, İran-Türkiye arasındaki tek uluslararası gümrük kapısı sayılmaktadır.

İran’ın komşularından biri olarak Türkiye, komşu ülkelere yönelik ihracatını arttırma politikasını güdüyor. Ayrıca Türkiye, İran’dan mal ithal ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor.

Öte yandan İran’ın Türkiye’ye yönelik ihracatı Mart 2018- Ocak 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık açısından %21.33 ve değer bazında %54.58 seviyesinde artış göstermiştir.

Bu dönemde İran, Türkiye’den 2 milyar 38 milyon dolar mal ithal ederken, bu ülkeye 2 milyar 25 milyon 817 bin dolar ihracat yaptı. İran’ın toplam ithalat pazarında Türkiye %5.71 ile İran’a ithalat yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

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