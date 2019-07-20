ABD yaptırımlarını etkisizleştirmek için İran-Türkiye-Pakistan işbirliği gereklidir

Pakistan'da İngilizce yayın yapan Business Recorder gazetesinin haberine göre, dün Pakistan'da 'Barış, İstikrar ve Gelişme Araştırma Merkezi' tarafından düzenlenen 'ABD yaptırımları gölgesinde İran-Türkiye-Pakistan İş Birliği Fırsatı' konulu panele İran, Türkiye ve Pakistan'dan dış ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar katıldı.

Panelde İran, Türkiye ve Pakistan'ın ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmek amacıyla bölgesel iş birliğinden doğan fırsatlardan yararlanmaları için çabalarının arttırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Panele katılan konuşmacılar, bu üç müslüman ülkenin bölgede birbirine bağlı ve etkin bir güç olduğunu ve ABD yaptırımlarının halihazırda İran ekonomisini hedef almasına rağmen, bu sorundan kaynaklanan problemlerin İran'ın komşu ve diğer bölge ülkelerine yayılabileceğini kaydetti.

Panele İran'dan İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Kuruluşu Başkanı Muhammed Kazım Seccadpur, Türkiye'den Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ve Pakistan'dan Necmettin Şeyh konuşmacı olarak katıldı.

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