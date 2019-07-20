20 Temmuz 2019 - 09:37
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News Code 83402788
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Amerikan yetkililer her bir fırsatı gerçekleri değiştirmek için kullanıyor

Amerikan yetkililer her bir fırsatı gerçekleri değiştirmek için kullanıyor

Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'nin Zarif'in Venezuela'ya yaptığı ziyaretle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Pence'nin iddialarına, 'Amerikan yetkililer her fırsatı kullanarak, gerçekleri saptırmaya çalışıyor' yanıtını verdi.

İrna muhabirine açıklamalarda bulunan Sözcü Musevi, 'İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Venezuela'ya Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması kesindir, ancak Amerikan yetkililer her bir fırsatı gerçekleri saptırmak için kullanmaktalar' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Venezula ziyaretine tepki göstererek, bunun İran'ın istikrarsızlaştırıcı politikalar doğrultusunda olduğunu iddia etti.

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