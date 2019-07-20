Amerikan yetkililer her bir fırsatı gerçekleri değiştirmek için kullanıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Pence'nin iddialarına, 'Amerikan yetkililer her fırsatı kullanarak, gerçekleri saptırmaya çalışıyor' yanıtını verdi.

İrna muhabirine açıklamalarda bulunan Sözcü Musevi, 'İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Venezuela'ya Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması kesindir, ancak Amerikan yetkililer her bir fırsatı gerçekleri saptırmak için kullanmaktalar' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Venezula ziyaretine tepki göstererek, bunun İran'ın istikrarsızlaştırıcı politikalar doğrultusunda olduğunu iddia etti.

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