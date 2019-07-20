Dışişleri Bakanı Zarif Venezuela'da

6 günlük New York ziyaretinden sonra Venezuela'ya hareket eden Zarif, burada Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

İran Dışişleri Bakanlığı SÖzcüsü Abbas Musevi konu ile ilgili yAptığı açıklamada, 'Zarif Caracas'ta Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak burada b,r konuşma yapacaktır' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in toplantı sırasında diğer ülke mevkidaşlarıyla ikili ve bölgesel konuları masaya yatıracağına değinen Musevi, 'Zarif ayrıca Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı ve Parlamento Başkanı ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşecek' diye konuştu.

Zarif'in Venezuela'nın ardından Nicaragua ve Bolivya'ya hareket edeceğine dikkati çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı'nın burada bu ülke yetkilileriyle siyasi ve ekonomik konular hakkında müzakere edeceğini sözlerine ekledi.

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