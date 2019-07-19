İran Devrim Muhafızları bir İngiliz petrol gemisine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

'Bu akşam (19 Temmuz) Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmügan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

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