Çin: Amerika, İran aleyhindeki baskıları durdurmalı

Şuang yaptığı açıklamada, ‘’Çin, BM Güvenlik Konseyi kararı olan İran nükleer anlaşmasın tam uygulanmasını istemektedir. Bu İran nükleer meselesinin çözümünde ve gerginliklerin azaltılmasında tek gerçekçi yoldur. ‘’ dedi.

Şuang, ‘’Pekin, KOEP’in tüm taraflarından sabırlı olmalarını ve görüşmelerle anlaşmanın korunmasını sağlamalarını istiyor. Tüm üyeler KOEP’e bağlılıklarını göstererek İran’ın anlaşma çerçevesindeki kanuni haklarına ulaşmasını sağlamalılar. ‘’ diye konuştu.

Şuang, Amerika’nın İran’a baskıları durdurarak, nükleer anlaşmanın uygulanmasına engel olmamasını ve tüm tarafların KOEP çerçevesindeki haklarına saygı duymasını istedi.

Şuang, ülkesinin Washington’un İra aleyhindeki tek taraflı ve yasa dışı ambargolarına karşı olduğunu söyledi.

Şuang, ABD’nin tak taraflı olarak anlaşmadan çekilerek İran ve diğer ülkelere anlaşmanın uygulanması için engeller çıkardığını belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012