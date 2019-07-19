İran, Afganistan’daki terör saldırılarını mahkum etti

Musevi yaptığı açıklamada şiddet ve gayrı insani uygulamaları mahkum ederek, bu olaydan dolayı Afgan halkı ve devletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Musevi, Afganistan devleti ve milleti ve o ülkenin tüm siyasi, etnik ve mezhebi gruplarının birlik ve beraberlik içinde Afganistan’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalarına devam edeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Kabil üniversitesinin yakındaki patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı.

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2012