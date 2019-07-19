19 Temmuz 2019 - 18:55
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News Code 83402406
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İran, Afganistan’daki terör saldırılarını mahkum etti

İran, Afganistan’daki terör saldırılarını mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kandihar’da ve Kabil’deki terör saldırılarını mahkum etti.

Musevi yaptığı açıklamada şiddet ve gayrı insani uygulamaları mahkum ederek, bu olaydan dolayı Afgan halkı ve devletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Musevi, Afganistan devleti ve milleti ve o ülkenin tüm siyasi, etnik ve mezhebi gruplarının birlik ve beraberlik içinde Afganistan’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalarına devam edeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Kabil üniversitesinin yakındaki patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı.

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2012

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