Siyamend Rahman Parahelter şampiyonasında altın kazandı

Tahran, IRNA- İran’ın Engelli Şampiyonu Siyamed Rahmani +107 kg’de Kazakistan’ın Nur Sultan kentinde yapılan Parahalter Dünya Şampiyonasında 3. Kez dünya şampiyonu oldu.

Rahmani bugün 265 kg ağırlığı kaldırarak altın madalyayı kazandı. Rahman karşılaşmada, 250 kg ağırlığı kaldırdıktan sonra 265 kg’ı kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. İran’ın diğer temsilcisi Mansur Purmirzayi de 236 kg’i kaldırarak gümüş madalya kazandı. Irak temsilcisi 3. Sırada yer aldı. 78 ülkeden 441 sporcunun katılımıyla geçen haftadan beri devam etmektir. Karşılaşmalar yarın takım rekabetlerinin düzenlenmesi ile son bulacaktır. İran takımı bu rekabetlerde 3 altın, 3 gümüş ve bir bronz kazanmıştır. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012