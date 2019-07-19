Zarif: Tump, baskı ile Tahran’la müzakere ödülünü kazanamaz

Zarif, Amerika’nın National İnterset’e yaptığı açıklamada, Amerika’nın bir İran İHA’sını Hürmüz Boğazında hedef aldığı iddiası ile ilgili, ‘’Tahran ile kurduğum temasta bu konu ile ilgili bir bilgi olmadığı söylendik. Şu ana kadar ne olduğunu bilmiyoruz. ABD Başkanı İHA’yı hedef aldıklarını söylüyorlar, bu İHA’nın kime ait olduğunu bilmiyoruz ve bu bölge istikrarına yardım etmez. ‘’ dedi.

Zarif, Fars Körfezinin küçük bir alan olduğunu belirterek, buranın bir olay olmaddann bu kadar ağır trafiği kaldırmayacağını söyledi.

Zarif, bir tankerin kaybolması iddiaları ile ilgili, ‘’Bir milyon litre kaçak petrol ürünü taşıyan küçük bir tankerin kaçak petrol ürünleri taşımaktaydı. Bu tanker kaçakçılık yapan bir tankerdi. ‘’ dedi.

Zarif, Amerika’nın Arabistan’a 500 askeri güç göndermesi kararı ile ilgili, ‘’Bu simgesel bir harekettir ve kimsenin güvenliğine yardımcı olmaz. Bölge güvenliği dışarıdan satın alınamaz. Bize göre, bölge ülkeleri güvenliklerini işbirliği ve bölgesel platform vasıtası ile temin etmeliler. ‘’ dedi.

Zarif, Trump yönetiminin El Nüsra teröristlerine silah nakli ile ilgili, ‘’ABD sadece El Nüsra’ya değil, onlar daha önce IŞİD’e de silah temin ettiler. Batılı medyanın bildirdiğine göre Amerikan silahları Arabistan vasıtası ile IŞİD’e ulaşılıyordu. Siz terörist grupları silahlandırıp ve onların halkın direnişine zafer kazanmasını bekleyemezsiniz, bu mümkün değildi.’’ dedi.

Zarif, İran’a muhtemel saldırı ile ilgili olarak, ‘’Biz kendimizi savunuruz. Bize saldırıya şiddetle karşılık veririz. ‘’ dedi.

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2012