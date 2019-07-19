19 Temmuz 2019 - 12:30
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News Code 83402052
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Zarif, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Zarif, BM Genel Sekreteri ile görüştü

New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres ile New York’ta görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, İran’ın BM nezdindeki çalışanlara ABD tarafından yaratılan kısıtlamalar, bölgede gerginliklerin azaltılması ve İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini azaltması görüşmede inceledi.

İran’ın bir tankerinin İngiliz güçleri tarafından yasa dışı bir şekilde tevkif edilmesi, Suriye, Yemen ve Afganistan’daki son gelişmeler Zarif ve Guterres’in görüşmesinin diğer eksenleriydi.

Zarif görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Guterres ile görüşmesinde Amerika’nın İranlı diplomatlar ve ailelerine yarattığı yeni kısıtlamaların gündeme geldiğini belirterek, bu kısıtlamaların aslında BM’ye bir saldırdı olduğunu söyledi.

Zarif, görüşmede bölge güvenliğini ve Amerika’nın savaş yanlısı uygulamalarının önüne geçirilmesi ve İran halkı aleyhine uygulanan ekonomik terörizm konularının da gündeme geldiğini ifade etti.

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2012

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