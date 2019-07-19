Zarif, BM Genel Sekreteri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, İran’ın BM nezdindeki çalışanlara ABD tarafından yaratılan kısıtlamalar, bölgede gerginliklerin azaltılması ve İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini azaltması görüşmede inceledi.

İran’ın bir tankerinin İngiliz güçleri tarafından yasa dışı bir şekilde tevkif edilmesi, Suriye, Yemen ve Afganistan’daki son gelişmeler Zarif ve Guterres’in görüşmesinin diğer eksenleriydi.

Zarif görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Guterres ile görüşmesinde Amerika’nın İranlı diplomatlar ve ailelerine yarattığı yeni kısıtlamaların gündeme geldiğini belirterek, bu kısıtlamaların aslında BM’ye bir saldırdı olduğunu söyledi.

Zarif, görüşmede bölge güvenliğini ve Amerika’nın savaş yanlısı uygulamalarının önüne geçirilmesi ve İran halkı aleyhine uygulanan ekonomik terörizm konularının da gündeme geldiğini ifade etti.

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2012