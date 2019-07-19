Şifalı Kaplıcalar Diyarı Erdebil

Erdebil Kuzeyden Azerbaycan Cumhuriyeti ile 283 km ortak sınıra sahiptir. Bu il doğu’dan Gilan ili, batı’dan Doğu Azerbayca ve güneyden Zencan ili ile komşudur. Erdebil ili 22 kentten ve binlerce kasaba ve köyden oluşmaktadır.

Safevi hanedanının merkezi konumunda olan Edebil kenti, önemli tarihi ve turistik yerlere sahiptir.

Kentin en önemli tarihi yeri Şeyh Safi Türbesidir. Türbe Safevi hanedanının başı Seyh Safieddin’e ait olup, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almıştır.

Serayn Kaynak Suları:Erdebil’in batısında yer alan Serayn veya Serkin şehrinin Erdebil’e uzaklığı yirmi sekiz kilometredir.Serayn sıcak su ve içme sularıyla halkın ilgisini çekmeden önce küçük bir köydü. Sıcak sularında silis çok fazladır. İncelemeler sonucunda tüm sıcak suların tek bir kaynaktan geldikleri, asıl suyun sıcak olup yer altından çıktığı görülmüştür. Serayn kaplıcaları dinlendirici etkilere sahiptir. Sinir hastalıklarına, romatizmaya iyi gelmektedir.

Deşt-i Muğân:Hazar denizinin batısında, 300-350 bin hektarlık bir alanda yer alır. Bu çöl, üç dereceden otuz beş dereceye kadar değişen sıcaklığıyla Erdebil eyaletinin çiftçilik ve hayvancılık merkezlerinden birisidir. Muğân toprağının verimliliği, özel bölgesel konumu sayesinde hububat ve yeşillik yetiştirilen merkezlerdendir.

Ormanlar ve Koruklar:Eyaletin ovalık, dağlık alanlarının ve ırmaklarının bitki örtüsüyle kaplı olmasının yanı sıra Halhal şehrinde de turistik açıdan öneme sahip sık ormanlar vardır. Ayrıca, Sebelân dağının doğu eteklerinde bölgenin tamamına yakınını kaplayan göz alıcı ormanlık alanlarlar da mevcuttur. Bu ormanlardaki ağaç türü genellikle fındık ağacıdır. Bu ormanlar Erdebil eyaletinin en önemli gezinti yerleridir.

Hudâ-âferin Köprüsü:Aras nehri üzerine 100 metre arayla birbirinin üzerine yapılmış iki köprü vardır. Bu köprüler Hudâ,âferin ismiyle meşhur olmuştur. Birincisi, hicrî 6. yüzyıla (Selçuklular dönemi) ait olup 160 metre uzunluğundadır (köprünün 120 metresi İran’, 40 metresi Azerbaycan’a aittir). 15 kemere sahiptir. Bu kemerlerin sütunları nehrin içindeki doğal kayalardan yapılmıştır.

“Allah Allah” Künbedi:Allah Allah Künbedinin yüksekliği 17,5 metredir. İç yüzeyi ayetlerle, deri üstine işlemelerle ve mozaiklerle süslenmiştir. Dış yüzeyi ise, süsleme sanatının birkaç tarzından yararlanılarak bezenmiştir. Künbedin yan yüzeyleri firuze çinileriyle “Allah” kelimesinin tekrar edilmesiyle süslenmiş ve bundan ötürü Allah Allah Künbedi ismiyle meşhur olmuştur.

Sabelân Dağı ve Etekleri:Erdebil’in batısındaki Sebelân dağının denizden yüksekliği 4811 metredir. Karasu ırmağının kuzeybatısından başlayan sönmüş Sebelân yanardağı doğu-batı yönünde 60 kilometre boyunca devam eder. Genişliği ise 48 kilometredir.

El Sanatları ve Hediyelikler:Erdebil eyaletinin başlıca el sanatlarını kilim, halı, keçe-kilim dokumacılığı, çanak-çömlekçilik, ahşap oymacılığı ve bakır işlemeciliğidir.

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2012