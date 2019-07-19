19 Temmuz 2019 - 10:13
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Azerbaycan Savunma Bakanı, İran ile askeri işbirliğinin başarılı olduğunu bildirdi

Azerbaycan Savunma Bakanı, İran ile askeri işbirliğinin başarılı olduğunu bildirdi

Bakü, IRNA- Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İran ile askeri işbirliğinin başarılı olduğunu bildirdi.

Hasanov, İran’ın Bakü Büyükelçisi Cevad Cihangirzade ile yaptığı görüşmede iki ülke Cumhurbaşkanları görüşmelerinin ikili ilişkilerin güçlenmesindeki önemine değinerek, iki ülkenin askeri alandaki işbirliğinin de geliştiğini söyledi.

Cihangirzade de iki komşu ülkenin askeri işbirliğini bölge güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede taraflar iki ülke askeri işbirliği ve bu alanda yapılacak karşılıklı ziyaretlerle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

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2012

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