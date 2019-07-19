Zarif: Bölge ve dünya General Süleymani’ye borçludur

New York’ta bulunan Zarif, Amerikan medya mensupları ile yaptığı görüşmede General Süleymai’nin terörizmle mücadelede önemli rolü olduğunu söyledi.

Daha önce de General Süleymani, Zarif’inn her zaman ülkenin milli menfaatlerinin temini iççin değerli faaliyetleri olduğunu bildirmişti.

Amerika geçen aylarda İran silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Devrim Muhafızlarını IŞİD, El Kaid, El Nüsra ve onlara bağlı diğer teröristlerle etkili mücadelelerinden dolayı ambargo listesine aldı.

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2012