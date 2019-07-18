Türkiye-İran arasında güvenlik mutabakat metni imzalandı

Vali Bilmez yaptığı konuşmada, İran heyetini Van'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki gün süren toplantıda terör unsurlarının sınırdan geçişine karşı ortak mücadele konularını görüştük. İki ülkenin de ekonomisine zarar veren her türlü kaçakçılığın önüne geçmek için faydalı görüşmeler yaptık. Bunu da ortak metin şeklinde protokole bağladık." dedi.

Urumiye Hudut Komiseri Albay Ali Alipour da toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Sınırımızda iki ülkeyi de üzecek bir sıkıntı bulunmuyor. Bundan sonra alınacak önlemleri de kararlaştırdık. İki ülke için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İranlı yetkililer katıldı.

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2012