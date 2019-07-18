18 Temmuz 2019 - 21:46
Journalist ID: 1942
News Code 83401819
0 Persons

Himmeti: Türkiye ile 30 milyar dolar ticaret hedefi bankacılık ilişkilerin gelişmesini kaçınılmaz kılmakta

Himmeti: Türkiye ile 30 milyar dolar ticaret hedefi bankacılık ilişkilerin gelişmesini kaçınılmaz kılmakta

Tahran, IRNA- İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, İran-Türkiye arasında hedef olarak belirtilen 30 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleşmesinin iki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin gelişmesini kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Türk meslektaşı ile temaslarda bulunmak için Ankara’da bulunan Himmeti, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile samimi görüşmesine değinerek, iki ülke cumhurbaşkanlarının iradesi ticaret hacminin artması yönünde olduğunu söyledi.

Himmeti, Uysal ile görüşmesinde İran’ın komşuları özellikle Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirme yönündeki stratejik programını vurguladığını söyledi.

Himmeti’ye Ankara ziyaretinde üst düzey banka yöneticileri eşlik etmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 2 =