Himmeti: Türkiye ile 30 milyar dolar ticaret hedefi bankacılık ilişkilerin gelişmesini kaçınılmaz kılmakta

Türk meslektaşı ile temaslarda bulunmak için Ankara’da bulunan Himmeti, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ile samimi görüşmesine değinerek, iki ülke cumhurbaşkanlarının iradesi ticaret hacminin artması yönünde olduğunu söyledi.

Himmeti, Uysal ile görüşmesinde İran’ın komşuları özellikle Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirme yönündeki stratejik programını vurguladığını söyledi.

Himmeti’ye Ankara ziyaretinde üst düzey banka yöneticileri eşlik etmektedir.

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2012