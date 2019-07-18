Devrim Muhafızları tarafından yakıt kaçakçılığı yapan bir tanker tevkif edildi

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, pazar günü, Basra Körfezi'nde devriye görevindeki Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait botların yabancı bir tankeri yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Lark Adası'nın güneyinde durdurduğu belirtildi.

Tankerde 1 milyon litre yakıt taşındığı ve yabancı uyruklu 12 kişilik mürettebat bulunduğu ifade edilen açıklamada, Batılı bazı medya organlarında geçen "İran'ın bir diğer yabancı tankeri durdurduğu" iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, iki milyon litre yakıt taşıma kapasitesine sahip tankeri, İran’dan alınan kaçak yakıtı daha ilerideki bölgelerdeki yabancı gemilere vermek istediği ifade edildi.

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2012