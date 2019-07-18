Ruhani: İran, KOEP’in korunması için tüm yolları açık bırakmaya azimlidir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması için tüm yolları açık bırakmaya azimli olduğunu söyledi.

Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili, bölgesel ve uluslararası konuları içeren bir telefon görüşmesi yaptı.

Ruhani görüşmede, Fransa’nın KOEP’in korunması için çabasın önemli olduğunu belirterek, İran’ın KOEP’in korunması için tüm yolları açık bırakmaya azimli olduğunu söyledi.

Ruhani, Frnsa Cumhurbaşkanının özel temsilcisinin Tahran ziyaretine değinerek, KOEP’in İran ve Avrupalı taraflarının anlaşmanın korunması için dengeli adımlar atmalar gerektiğini söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları arttırmanın KOEP’in korunması yönünde sorun yarattığını ifade eden Ruhani, Amerika’da KOEP’in korunması çabalarının başarılı olmasını istemeyen bazıları olduğunu ifade ederek, bunun son örneğin Amerikan Kongresinde İran milletinin 1.5 milyar dolar varlıklarının çalınması olduğunu söyledi.

Sorunlara rağmen tarafların kalan fırsatları değerlendirmesi ve uzmanların yaratıcılıkları ile KOEP’in korunmasına yollar bulmasını isteyen Ruhani, ‘’Avrupa’nın çabaları İran’ın meşru menfaatlerinin temini ve ekonomik savaşta ateşkese yönelik olmalıdır. ‘’ dedi.

INSTEX çerçevesinde satılan petrolün bedelinin de kullanılmasının KOEP’in korunması çabasında önemli olduğunu ifade eden Ruhani, zaman geçmesi durumunda İran’ın 3. Adımını atmaya mecbur kalacağını söyledi.

Ruhani, Amerikan ambargolarının ortadan kalkmasını geçmiş şartlara dönüş için diğer bir yol olduğunu ifade ederek, İran faaliyetlerinin birkaç ay durdurma gibi yolların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Macron da tarafların gerginliklerin azaltılması ve KOEP’in korunması yönündeki çabalarının gerekliliğine işaretle, ‘’Maalesef her zaman ülkelerin barışa ulaşmasını engellemek için radikaller vardır ve Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları sertleştirme söylemi de bu yöndedir.’’ dedi.

Amerika’nın uyguladığı ambargoların birçok ülkenin İran ile ticari ilişkilerini zorlaştırdığını ifade eden Macron, Fransa’nın KOEP sorunlarının çözümüne özel ihtimam gösterdiğini söyledi.

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2012