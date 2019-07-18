18 Temmuz 2019 - 17:18
Journalist ID: 1942
News Code 83401628
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İran Merkez Bankası Başkanı Ankara’da

İran Merkez Bankası Başkanı Ankara’da

Tahran, IRNA- İran Merkez Bankasıı Başkanı Abdülnasır Himmeti, Türk meslektaşı ile göüşmek üzere Ankara’ya geldi.

Himmeti’ye Ankara ziyaretinde üst düzey bankacılık sektörü yöneticiler eşlik etmektedir.

Himmeti geçen sen İran Cumhurbaşkanının Ankara ziyareti esnasında Ankara’da müzakerelerde bulunmuştur.

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2012

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