İran Merkez Bankası Başkanı Ankara’da

Himmeti’ye Ankara ziyaretinde üst düzey bankacılık sektörü yöneticiler eşlik etmektedir.
Himmeti geçen sen İran Cumhurbaşkanının Ankara ziyareti esnasında Ankara’da müzakerelerde bulunmuştur.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- İran Merkez Bankasıı Başkanı Abdülnasır Himmeti, Türk meslektaşı ile göüşmek üzere Ankara’ya geldi.
Himmeti’ye Ankara ziyaretinde üst düzey bankacılık sektörü yöneticiler eşlik etmektedir.
Himmeti geçen sen İran Cumhurbaşkanının Ankara ziyareti esnasında Ankara’da müzakerelerde bulunmuştur.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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