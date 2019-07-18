Zarif: İran ile savaşı başlatan taraf olmayacaktır

CNN’e mülakat veren Zarif, Amerikan İHA’sının düşürülmesi ile ilgili, ‘’Biz kendi hava sahamızı koruyoruz. Amerikan İHA’sı İran hava sahasına girmişti ve hedef alındı zira hava sahamıza girmeden de casusluk yapabilirdi.’’ dedi.

Zarif, ‘’İHA’nın hava sahasına girmekle sadece hava sahamız ihlal edilmedi, milli güvenliğimiz tehlikeye düşürüldü. Bir yabancıların 6 bin mil uzaktan gelip bizim egemenliğimiz, milli istikrarımızı tehdit etmelerine izin vermeyiz. ‘’ dedi.

Zarif, İran- Amerika arasında savaş başlaması ihtimali ile ilgili, ‘’Biz hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacağımızı söyleyebilirim. Bir hiçbir zaman bir savaş başlatmadık ve başlatmayacağız, fakat kendimizi savunacağız. İran ile savaşı başlatan taraf onu bitiren taraf olmayacaktır. ‘’ dedi.

Zarif, bir geminin Geşm adası yakınlarında yok olması ile ilgili, ‘’Bu konuda bir rapor almadım fakat haberlerde geminin yardıma ihtiyacı olduğunu ve yardım edildiğini okudum. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Biz Fars Körfezindeyiz, bizim Fars Körfezinde 1500 mil sahil şeridimiz var. Biz Hürmüz Boğazının kontrolüne sahibiz. Bu sular bizim hayati sularımızdır. Bundan dolayı buraların güvenliği İran için çok önemlidir. Tarih boyunca İran bu suların güvenliğini sağlamıştır, Amerika, buraları İran için istikrarsız hale getirmek için müdahalede bulunuyor. Siz buraları birisi için istikrarsız diğerleri için istikrarlı hale getiremezsiniz. ‘’ dedi.

Herkesin savaşın önlenmesi için işbirliği yapması gerektiğini ifade eden Zarif, bir savaşın facia olacağını söyledi.

Zarif şu an bir savaş olduğunu ve bunun da ekonomik savaş olduğunu belirterek, ‘’İran aleyhindeki ekonomik savaş normal vatandaşları hedef almaktadır. Trump, İran ile askeri savaş istemediğini söylemekte fakat ekonomik bir savaşta olduklarını söyledi. Bu iftihar edilecek bir konu değildir zira ekonomik savaşta vatandaşlar ilk hedeftir. ‘’ dedi.

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2012