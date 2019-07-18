İran, batılı ülkelerin insan hakları konusundaki çifte standart davranışları eleştirdi

Cenevre’de açıklanan basın bildirisinde batılı devletlerin Çin’in Sin Kiang ilindeki insan hakları konusundaki siyasi bakış eleştirilerek, ‘’Bir kez daha insan hakları bazı ülkelerin bu kavramı siyasi baskı aracı olarak kullanan ülkelerin aracı olarak kullanıldı.’’ İfadesi yer aldı.

Açıklamada, ‘’İran’ın bazı batılı ülkelerin Çin’deki azınlıkların durumunu ve bunu su istimal etmeleri konusunu kabul edilemez olarak görmekte ve reddetmektedir.’’ İfadesi yer aldı.

Açıklamada, batılı ülkelerin insan hakları ile ilgili uluslararası mekanizmaları su istimal etmesinin üzüntü verici olduğunu, bu ülkelerin müttefiklerinin Yemen ve Filistin’deki insanlık cinayetleri ve savaş cinayetleri aleyhindeki suskunlukları eleştirilmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012