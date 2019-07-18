Hamas: İran ile olan ilişkilerimize iftihar ediyoruz

İslami Şura Meclis Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyinn Emi Abdullahiyan ile Beyrut’ta görüşen Hamdan, daha sonra yaptığı açıklamada, görüşmenin her zaman olduğu gibi kardeşçe ve güncel dorunlar ve meselelerde görüş birliği ile olduğunu söyledi.

Görüşmede Yüzyılın Anlaşması adı verilen anlaşma, Amerika’nın Kudüs kentine elçiliğin taşınması, Siyonist rejimin Filistin ülküsünü ortadan kaldırma çabaları hakkında görüştüklerini ifade eden Hamdan, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşme çabalarının Filistin için bir yararı olmadığını, bölge ülkelerin yararına olmadığını ve zararlı olduğunu söyledi.

Hamdan, Filistin direnişinin her şekilde tecavüze karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012