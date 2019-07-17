17 Temmuz 2019 - 21:46
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News Code 83400726
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Emir Abdullahiyan: İran tüm gücüyle Lübnan’ı desteklemektedir

Emir Abdullahiyan: İran tüm gücüyle Lübnan’ı desteklemektedir

Beyrut, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın tüm gücüyle Lübnan devleti, milleti, ordusu ve direnşini desteklediğini söyledi.

Lübnan’da temaslarda bulunan Emir Abdullahiyan, Meclis Başkanı Nebih Berri'yle başkent Beyrut'ta bir araya geldi. 

Abdullahiyan, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ,"Lübnan'ın güvenliğinin tüm bölgenin güvenliği olduğuna inanıyoruz." dedi. 

Abdullahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi iç meseleleri için bölgenin çıkarını gözetmeyen birtakım hareketlerde bulunduğuna işaret ederek, "İran ve müttefikleri, Siyonist İsrail ve ABD'nin bölge güvenliğiyle oynamasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesi ve Lübnan arasındaki ilişkinin tüm alanlarda güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti. 

Abdullahyan'ın, Suriye temasları sonrasında Lübnan temaslarını başladı.

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2012

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