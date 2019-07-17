Emir Abdullahiyan: İran tüm gücüyle Lübnan’ı desteklemektedir

Lübnan’da temaslarda bulunan Emir Abdullahiyan, Meclis Başkanı Nebih Berri'yle başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Abdullahiyan, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ,"Lübnan'ın güvenliğinin tüm bölgenin güvenliği olduğuna inanıyoruz." dedi.

Abdullahyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi iç meseleleri için bölgenin çıkarını gözetmeyen birtakım hareketlerde bulunduğuna işaret ederek, "İran ve müttefikleri, Siyonist İsrail ve ABD'nin bölge güvenliğiyle oynamasına izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesi ve Lübnan arasındaki ilişkinin tüm alanlarda güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Abdullahyan'ın, Suriye temasları sonrasında Lübnan temaslarını başladı.

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2012