May, KOEP’inn korunmasını istedi

Düşünce kuruluşu Chatham House’da bir konuşma yapan May, ‘’Bu anlaşmaya varmak için fiili adımlar atılmıştır. İstesek veya istemesek KOEP, hepimizin peşinde olduğumuz sonuca ulaşmak istediği en iyi seçenektir. ‘’ dedi.

Amerika’nın geçen sene Mayıs ayında KOEP’ten ayrılması sonrası bir sene stratejik sabırla Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmesini bekledikten sonra Mayıs ayından bu yana iki aşamada bazı taahhütlerini askıya aldığını söyledi.

İran, KOEP üyesi ülkelerin taahhütlerini yerine getirdiğinde İran’ın da yeniden taahhütlerini yerine getirmeye başlayacağını bildirmiştir.

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2012