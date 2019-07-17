Lavrov: INSTEX üzerinden yapılan ödemeler bugüne kadar cüzi rakamdır

Moskova’da açıklamada bulunan Lavruv, INSTEX çerçevesinde bugüne kadar sadece birkaç milyon dolar’lık mübadele yapıldığını ve bunun hiçbir şey olmadığını söyledi.

INNSTEX’in şu an için gıda ve ilaç için hizmet verdiğini ifade eden Lavrov, bunların zaten Amerikan ambargoları çerçevesinde olmadıklarını söyledi.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesinde İran’dan enerji temin ettiklerini taahhüt ettiklerini ifade eden Lavrov, satılan petrolün bedelinin de engellenmeden ödenmesini taahhüt ettiklerini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012