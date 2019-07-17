17 Temmuz 2019 - 21:09
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News Code 83400696
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Lavrov: INSTEX üzerinden yapılan ödemeler bugüne kadar cüzi rakamdır

Lavrov: INSTEX üzerinden yapılan ödemeler bugüne kadar cüzi rakamdır

Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ve Avrupa arasında oluşturulan Özel Mali Mekanizması (INSTEX) çerçevesindeki rakamların cüzi olduğunu bunun İran’ın ihtiyaçları karşısında hiçbir şey olmadığını söyledi.

Moskova’da açıklamada bulunan Lavruv, INSTEX çerçevesinde bugüne kadar sadece birkaç milyon dolar’lık mübadele yapıldığını ve bunun hiçbir şey olmadığını söyledi.

INNSTEX’in şu an için gıda ve ilaç için hizmet verdiğini ifade eden Lavrov, bunların zaten Amerikan ambargoları çerçevesinde olmadıklarını söyledi.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesinde İran’dan enerji temin ettiklerini taahhüt ettiklerini ifade eden Lavrov, satılan petrolün bedelinin de engellenmeden ödenmesini taahhüt ettiklerini söyledi.

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2012

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