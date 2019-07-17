Renault İran'dan çekilerek büyük mali kayıp yaşadı

Renault'un 6 aylık istatistiklerine göre, şirket bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 düşüşle toplamda 1 milyon 940 bin satış gerçekleştirdi.

Bu bağlamda tüm otomotiv sektöründeki satış düşüşü %7.1 olarak açıklandı.

Euronews'un haberinde, Renault'un Ortadoğu, Hindistan ve Afrika bölgelerindeki düşüşü %28 düzeyinde oldu. Bunun asıl nedeni şirketin ABD'nin İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımların ardından İran'dan çekilme kararı almasıdır.

Renault 2018 yılında İran'da 77 bin civarında araba satışı gerçekleştirmişti. Şirketin Türkiye ve Arjantin'deki satış miktarında da sırasıyla %45 ve %50 dolaylarında düşüş yaşandığı açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489