Asya Şehirleri Satranç Şampiyonası'nda İran'dan Saipa takımı şampiyonluğa ulaştı

Asya Şehirleri Satranç Şampiyonası'nın 8. turunda Saipa takımı, Nepal'den Latmando takımını 3-1 yenerek Asya Satranç Şampiyonasında 8. zaferini kazandı.

Asya Şehirleri Satranç Şampiyonası'nın 8. turu dün Bengladeş'te düzenlendi.

İran temsilcisi Saipa takımı 16 puan ile erken şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı ile Asya Şehirleri Satranç Şampiyonası'nda Saipa'nın şampiyonluk sayısı 2 oldu.

Mesut Namveri, Murtaza Mehbubi, Mesut Musaddıkpur, Emirrıza Purağabala, Asger Kuluzade ve Halil Musevi'den oluşan Saipa takımı, Asya Şehirleri Satranç Şampiyonası'ndaki başarısı ile ülkemizi gururlandırdı.

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