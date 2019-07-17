İran: füze gücümüzle ilgili duruşumuz belli

Associated Press haber ajansı dün Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in NCB televizyonu ile yaptığı programda kullandıüı cümleleri saptırarak, İran'ın füze programı ile ilgili müzakere için hazır olduğunu bildirdiğini iddia etmişti.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği buna tepki olarak, 'Zarif NBC programında 'ABD füze ile ilgili konuşmak istiyorsa, önce bölge ülkelerine füze dahil silah satışını durdurmalı' demiş, ancak Associated Press bunu İran'ın kendi füze programı hakkında müzakereye hazır olduğunu bildirdiği olarka yorumlamıştır! İran asla hiç kimseyle ve hiçbir ülke ile hiçbir zaman füze programını müzakere etmez' ifadelerine yer verdi.

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